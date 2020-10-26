إنفانتينو يهنئ عمرو الجنايني بعيد ميلاده.. صورة

وقال رئيس الاتحاد الدولي في رسالته للجنايني: أتمنى لك عيد ميلاد سعيد، وأن يكون هذا اليوم مليئًا بالسعادة، ونأمل أن نواصل العمل معًا من أجل مستقبل هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا جميعًا.
مضيفًا: " أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على جهودكم ومساهمتكم في تطوير رياضتنا وتعزيز قيمها في مصر".
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