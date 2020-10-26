وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة طمأنينة إلى جماهير نادي الزمالك فى كل مكان بشأن مستقبل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بخصوص قراره المنتظر بشأن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 سنوات .

وقال صبحي فى تصريح تلفزيوني له : :"أطمئن فريق الكرة والرياضيين، سواء اليوم أو غدا..لا مساس بفريق الكرة والرياضيين أيا كان القرار".

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "أؤكد ذلك لاخوف على الزمالك مهما كان القرار الصادر " .

وكان المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، كشف عن كواليس قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة ومنعه من مزاولة مهامه .

وأكد العريان فى تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج " أن إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات لم يأت من فراغ ولكنه تجاوز فى حق العديد من الشخصيات الرياضية والتى لجأت إلى الطرق القانونية بتقديم شكاوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية والتى بدورها حولتها إلى اللجان المختصة وصدر قرار رسمي بإيقافه عن ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات وعزله من منصبه كرئيس للزمالك.

وأضاف : " حجم التجاوزات فى الشكاوى المقدمة لنا كان صعبا، وأرى ان العقوبة الموقعة على مرتضى منصور عادلة ومستحقة تماما وفقا لما قام به، بجانب أن العقوبة هذه المرة كان تصاعدية خاصة إنه تعرض لعقوبة من قبل من اللجنة الأولمبية المصرية، وأمر إيقافه جاء بتوصية من لجنة تضم مستشارين استعرضوا الأمر بالكامل ".