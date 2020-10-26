وقال صبحي فى تصريح تلفزيوني له : :"أطمئن فريق الكرة والرياضيين، سواء اليوم أو غدا..لا مساس بفريق الكرة والرياضيين أيا كان القرار".
وأضاف وزير الشباب والرياضة: "أؤكد ذلك لاخوف على الزمالك مهما كان القرار الصادر " .
وكان المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، كشف عن كواليس قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة ومنعه من مزاولة مهامه .
وأكد العريان فى تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج " أن إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات لم يأت من فراغ ولكنه تجاوز فى حق العديد من الشخصيات الرياضية والتى لجأت إلى الطرق القانونية بتقديم شكاوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية والتى بدورها حولتها إلى اللجان المختصة وصدر قرار رسمي بإيقافه عن ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات وعزله من منصبه كرئيس للزمالك.
وأضاف : " حجم التجاوزات فى الشكاوى المقدمة لنا كان صعبا، وأرى ان العقوبة الموقعة على مرتضى منصور عادلة ومستحقة تماما وفقا لما قام به، بجانب أن العقوبة هذه المرة كان تصاعدية خاصة إنه تعرض لعقوبة من قبل من اللجنة الأولمبية المصرية، وأمر إيقافه جاء بتوصية من لجنة تضم مستشارين استعرضوا الأمر بالكامل ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.