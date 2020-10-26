بعد إهانة ماكرون للإسلام.. بوجبا يكشف حقيقة اعتزاله اللعب مع فرنسا

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية اعتزال اللاعب في تمثيل منتخب فرنسا، ليخرج بوجبا وينفي ذلك الأمر.
ونشر بوجبا صورة تحمل نبأ اعتزاله اللعب الدولي، وعلق قائلًا: "غير مقبول.. أخبار كاذبة".
يذكر أن بوجبا قد فاز مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 ، وقدم أداء مميزا في البطولة بجانب نجولو كانتي نجم وسط فريق تشيلسي الإنجليزي.
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