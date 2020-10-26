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محمد سياف - ابو ظبي - تُقام اليوم الإثنين، عديد من المباريات المهمة على الصعيد المحلى والعالمي ضمن منافسات الموسم الكُروى الجديد 2020-2021.

ولعل أبرز مباريات اليوم هو لقاء برايتون، ضد وست بروميتش ألبيون، وبيرنلي، ضد توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

وفى السياق ذاته، يلعب ميلان ضد روما في إطار منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وإليكم مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها :

الدوري الإنجليزي

برايتون يلعب ضد وست بروميتش ألبيون … فى تمام الساعة الـ 7 ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

بيرنلي ضد توتنهام هوتسبير … فى تمام الـ 10 مساءً، وتنقل المباراة قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني

يلتقى ليفانتي مع سيلتا فيجو … فى تمام الـ 10 مساء، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

يلتقي ميلان مع روما … فى تمام الـ 10 إلا الربع مساء، وتنقلها قناة beIN Sports HD 1

الدوري الألماني

يلتقي باير ليفركوزن ضد أوجسبورج … فى تمام الـ 9 والنصف مساء، وتنقل المباراة قناة beIN Sports HD 4

الدوري المصري

يلتقى الزمالك مع الإسماعيلي فى إطار دور الـ 34 والأخير من الدوري الممتاز لكرة القدم … فى تمام الساعة الـ 8 مساء، وتذيع المباراة قناة أون تايم سبورت.