ميدو: صدمت من لاعبى بيراميدز فى نهائى الكونفيدرالية.. وتشاتشيتش السبب

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن بيراميدز لم يقدم المستوى المطلوب خلال لقاء نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز لعب بـ3 دفاعي، وكان متحفظ بشكل كبير، وبعد ذلك بدأ يغير الطريقة، وأعاد تراوري لوسط الملعب، ودفع بأنطوي في الهجوم".

وأضاف:" رد فعل لاعبي بيراميدز كان سلبيا، وظهر التوتر عليهم خلال الـ25 دقيقة الأخيرة من المباراة، الفريق كان لديه لاعبين كبار ومميزين ودوليين، كان يجب التصرف في الكرة بشكل أفضل، حتى الكرات الثابتة كان يتم تنفيذها بشكل خاطئ".

وواصل: "التوتر تملك لاعبي بيراميدز وقت الخسارة، وهنا يظهر اللاعب الكبير في المستطيل الأخضر، صدمت من تصرفات اللاعبين في أخر 25 دقيقة".

وأكمل:" الحكم كان سيئ وقام بتحجيم المباراة، بيراميدز ظهر بشكل سيئ ولم يقدم المستوى المطلوب في تلك المباراة".