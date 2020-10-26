بادجى يخطط للرحيل عن الأهلى

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اللاعب شعر بأنه غير مرغوب فيه، بعدما جلس بديلا في المباريات السابقة، وموسيماني أبلغ لجنة التخطيط بقدرته على ضم محترفين مميزين خلال الفترة المقبلة".
وواصل: "اللاعب تحدث مع وكيله للبحث عن عروض جادة للرحيل عن الأهلي في الفترة المقبلة".
على جانب آخر.. تحدث أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق عن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وقال: "يتعامل نفسيا بشكل جيد مع اللاعبين، وأظهر بعضهم بشكل رائع مثل محمد مجدي افشة والسولية، لا يوجد وقت للتغيير، ولا تحفيظ اللاعبين فلسفته فهو يتميز بالذكاء في التعامل مع اللاعبين والإعلام".
وتابع: "موسيماني هادئ جدًا وينقل ذلك للاعبين، وأتوقع نجاحه جدا مع الأهلي، ومع بعض الصفقات الجديدة أعتقد سينجح مع الفريق".
وأردف: "مقارنة أي مدرب بـ مانويل جوزيه ظالمة، لأن البرتغالي كان صاحب شخصية وحفظ عقلية اللاعبين المصريين، وكان يمتلك جيل لا يعوض مطلقا".
واستطرد: "لا يوجد أي لاعب في الجيل الحالي خلال الوقت الحالي، يشارك مع مانويل جوزيه اساسي، بما فيهم محمد الشناوي وعلي معلول، باستثناء أحمد فتحي الذي كان موجودا في الاساس، هناك فرق كبير بين كواليتي اللاعبين".
وأتم: "فريق جوزيه كان يضم بركات وأبوتريكة، والشناوي لو كان موجودا لن يستطيع اللعب على الحضري، وحتى على معلول لو كان موجودا لن يستطيع اللعب على حساب جيلبرتو".
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