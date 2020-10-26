فُجر تحكيمي.. أحمد حسن يعلق على أحداث مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن ما حدث في لقاء نادي بيراميدز أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، "فُجر تحكيمي"، رغم وجود تقنية الفار في المباراة.

وخسر بيراميدز لقب الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي، بعد هزيمته في المباراة النهائية ليلة أمس، بنتيجة 1-0.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "في الوقت الحالي الحكم أصبح مثل المشاهد، ومعه مساعدين في غرفة الفيديو".

وأضاف: "بيراميدز لم يظهر بالمستوى المأمول، والمدير الفني أنتي تشاتشيتش لم يقدم النتائج المرجوة، الفريق خسر الكونفدرالية وخرج من كأس مصر، واعتقد أن مواجهة الدوري العام ستكون الاخيرة له وبعدها سيتم التعاقد مع مدير فني جديد".

وواصل: "قد تحدث تغييرات جديدة في نادي بيراميدز، خاصة أن الناتج لم يكن جيدا، وهناك لاعبين كثيرين انضموا لبيراميدز لم يقدموا المأمول".

وأكمل: "بيراميدز تعاقد مع إسلام عيسي بمقابل مالي 35 مليون جنيه، وقد يخرج على سبيل الإعارة لأندية مثل سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "لابد أن يكون هناك لجنة فنية لاختيار اللاعبين الجدد، فلا يجب أن ينضم اللاعبين عن طريق وكلاء أو المدير التنفيذي الذي يعتبر في الأساس وكيل لاعبين".

وأردف: "90% من اللاعبين الذين يشاركون مع بيراميدز، هم الذين تم التعاقد معه في الموسم الماضي، ولا يوجد اي إضافة من لاعب جديد، باستثناء إبراهيم حسن الذي يشارك وجون أنطوي احتياطيا".

واستطرد: "هناك خلاف حدث بين المدير الفني وعبدالله السعيد، خاصة أن اللاعب وجد أن المدرب يلعب بتشكيلة دفاعية، وهذا لم يكن كافيا لتحقيق الفوز، تشاتشيتش أخطأ بشكل كبير في التشكيل وحتى التغييرات جاءت متأخرة، ولم تكن هناك أي إيجابية".

وتابع: "بيراميدز أعطى إيحاء للاعبين بأنه سيدافع في المباراة، ولم يلعب بالشكل الهجومي المطلوب".

وأتم: "التحكيم كان سيئ للغاية في لقاء بيراميدز أمام نهضة بركان".