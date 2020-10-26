مش بتسكت ليه.. شوبير ينتقد حسام عاشور بسبب الأهلي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، بعد تصريحات الأخير بعد انضمامه للاتحاد السكندري عن شعبية النادي الأهلي والفريق السكندري.

وصرح حسام عاشور عقب انتقاله للاتحاد السكندري بأن شعبية الفريق لا تقل عن النادي الأهلي في شيء أو أي ناد جماهيري، وذلك ما أغضب الحارس الدولي عصام الحضري.

وقال أحمد شوبير لحسام عاشور عبر برنامجه الإذاعي: "كل ما بتتكلم بتخسر، مش بتسكت ليه، بتتكلم علطول وكلامك بيخسرك كتير من رصيدك".

وتابع: "أنا بدافع عنك ليل ونهار، وبقول لازم يتكرم في درع الدوري بعد مباراة طلائع الجيش، وأنت طالع تتكلم الكلام دا بيخسرك كتير، ويا ريت تخليك واضح في كلامك معانا".

وأشار شوبير إلى أن النادي السكندري من أحب الفرق إلى قلبه، ويكن لهم كل الاحترام والتقدير، مؤكدًا أن كلامه عن اللاعب ليس له علاقة بالنادي السكندري.