مفاجأة .. مارتن يول مرشحا لتدريب بيراميدز

دخل الهولندى مارتن يول المدير الفنى السابق للأهلى وتوتنهام الإنجليزي دائرة المرشحين لخلافة الكرواتى أنتى تشاتشيتش فى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز خلال الفترة المقبلة .
وشهدت الساعات القليلة الماضية ترشيح مارتن يول لتدريب بيراميدز بجانب السويسري رينيه فايلر وإيهاب جلال .
وأصبح مصير الكرواتى أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز فى مهب الريح بعد خسارة فريقه فى المباراة النهائية ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية عقب الهزيمة أمام نهضة بركان بهدف دون رد .
وتسبب تشاتشيتش فى خسارة بيراميدز للمباراة النهائية بسبب طريقة اللعب السيئة التى اعتمد عليها خلال اللقاء ، والتشكيل السيىء الذى خاض بها المباراة ، بجانب تغييراته غير الموفقة فى المباراة .
وسادت حالة كبيرة من الحزن على بعثة فريق بيراميدز بالمغرب بعد خسارة لقب الكونفيدرالية الإفريقية عقب الهزيمة فى المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد أمس .
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