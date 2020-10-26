خبير تحكيمي يؤكد: بيراميدز تعرض لـ الظلم أمام نهضة بركان

أكد ناصر عباس الخبير التحكيمي، أن نادي بيراميدز تعرض لظلم واضح من جانب الحكم الكاميروني آليوم نيانت، في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفدرالية.
وقال عباس في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الحكم يجب أن يوفر البيئة الآمنة والصالحة داخل المستطيل الأخضر، لكن هذا لم يحدث للاعبي بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي".
وأضاف: "الحكم قام بتحجيم فريق بيراميدز منذ بداية المباراة، وهناك أخطاء واضحة واعتداء بدون كرة، وأحد اللاعبين ركل لاعب بيراميدز، وكان تستحق البطاقة الحمراء المباشرة، لأنه سلوك مشين".
وواصل: "اعتراضات لاعبي بيراميدز مقبولة، الحكم تجاهل إشهار البطاقات الصفراء لـ5 لاعبين، بالإضافة إلى أن هناك لاعب يستحق الطرد مبكرًا، من نهضة بركان المغربي".
وتابع: "الهدف الذي سكن شباك بيراميدز، فيه خطأ واضح بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي نهضة بركان، الهدف مشكوك في صحته بالإضافة إلى عدم اشهار البطاقة الحمراء لأحد لاعبي نهضة بركان في لعبة آخرى".
وأكمل: "الحكم أعطي وقت بدل ضائع وهناك لاعب مطرود لم يخرج من الملعب، وبعدما رفع الحكم الرابع 4 دقائق وقت بدل ضائع لم يخرج اللاعب من المستطيل الأخضر، وكان هناك توقفات حدثت بسبب تقنية الفار، كان على الأقل احتساب من 5 إلى 7 دقائق".
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