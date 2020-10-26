FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

وقالت شبكة بي إن سبورتس القطرية : "الفيفا قرر إقامة كأس العالم للأندية لهذا العام في قطر وفي الفترة من 11 إلى 23 يناير المقبل بنظام النسخه القديمة، على ان يتم من العام القادم اللعب بالنظام الجديد".
الجدير بالذكر أن أوكلاند سيتي و بايرن ميونخ الألماني والسد القطري هم أول المتأهلين إلى كأس العالم للأندية في انتظار حسم باقي المتأهلين .
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