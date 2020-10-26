مصدر مسئول بـ الرجاء:لا صحة لانسحاب الفريق من مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

أكد مصدر مسؤول في نادي الرجاء المغربي أن كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن انسحاب الفريق من مباراة الزمالك، ليس له أساس من الصحة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "كل ما يتم تداوله بشأن عدم السفر لمواجهة نادي الزمالك ليس له أي أساس من الصحة".

وتابع: "الفريق سيجري مسحة جديدة اليوم، للاطمئنان على اللاعبين المصابين بفيروس كورونا؛ لمعرفة اللاعبين الذين تم شفاؤهم ليسافروا معنا غدًا للقاهرة".

وعن حالة نجم الفريق سفيان رحيمي قال: "الأمر محزن للغاية بشأن اللاعب، فهو مازال مريضا ويعاني بشكل كبير من الإصابة بفيروس كورونا، ونأمل أن يكون تم شفاؤه وجاهز للقاء".

وعن حالة اللاعبين الأخرين المصابين بفيروس كورونا قال: "لم يُشفى سوى لاعب واحد فقط من اللاعبين ولكن نأمل من مسحة اليوم أن يكونوا اللاعبين الأساسين على أتم استعداد للسفر لمواجهة نادي الزمالك غدًا".

ويحل فريق الرجاء المغربي ضيفًا على نادي الزمالك يوم الأحد القادم، على ملعب استاد القاهرة، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان نادي الزمالك قد فاز على نظيره الرجاء المغربي بهدف للا شيء، في لقاء الذهاب، وأحرز الهدف أشرف بن شرقي مهاجم الفريق الأبيض.