خاص| وكيل البلايلي يصدم الأهلي.. وينتقل لناد عربي خلال ساعات

وقال البلايلي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "نجلي وقع إلكترونيًا مع ناد قطري لمدة ثلاث سنوات وأغلقنا القصة بشكل كامل مع نادي أهلي جدة السعودي".
وتابع: "تم الاتفاق مع الفريق السعودي على دفع الشرط الجزائي مقابل ترك نجلي للرحيل عن النادي".
وعن تجديد مفاوضات النادي الأهلي معه قال: "النادي الأهلي جدد مفاوضاته معنا منذ يومين ولكن لم نتوصل لاتفاق بخصوص راتب اللاعب".
واختتم: "اللاعب لن ينتقل للأهلي المصري وغير مرحب بالفكرة، وخلال ساعات سنعلن عن النادي الجديد الذي تم التوقيع معه في الدوري القطري".
يذكر أن النادي الأهلي قد فاوض الجزائري يوسف البلايلي في الأيام الماضية من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية.
ويذكر أن يوسف البلايلي قد توج بجائزة أفضل لاعب محلي داخل إفريقيا العام الماضي، بعد منافسة شرسة مع طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك.
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