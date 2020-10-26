عبر السنغالي أليو بادجي عن سعادته البالغة بفوز النادي الأهلي على الوداد المغربي وتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن تفاصيل الاتفاق والتجديد لحازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة وذلك بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.
أكد الإعلامى أحمد شوبير على رحيل حسام غالى من منصبه كمدير للكرة فى نادى الجونة، وانتهاء علاقة نادر شوقى بالشركة التى تدير الفريق.
أصبح مصير الكرواتى أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز فى مهب الريح بعد خسارة فريقه فى المباراة النهائية ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية عقب الهزيمة أمام نهضة بركان بهدف دون رد.
قرر مسئولو نادى إنبي بشكل نهائى تفعيل بند بقاء كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار من قبل النجوم ليستمر مع الفريق البترولى خلال الموسم الكروى المقبل .
هاجم عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق ، حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق ، بعد تصريحات الأخير عن النادي الأهلي بعد إعلان توقيعه للإتحاد السكندري.
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن آليو بادجي مهاجم الأهلي بدأ التحدث مع وكيل أعماله للرحيل عن مصر خلال الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.