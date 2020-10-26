رسميا.. حسين عبد اللطيف مديرا فنيا لـ الألومنيوم

نجحت لجنة الكرة بنادي الألومنيوم في التعاقد مع حسين عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للكابتن ياسر الكنانى، للقيادة الفنية للفريق بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
بدا "حسين عبداللطيف" مسيرته مع الكرة لاعبا بنادي الألومنيوم بنجع حمادي مسقط رأسه ثم انتقل إلي نادي المنيا وبعدها لعب للزمالك وحصل معه علي عدة بطولات أبرزها بطولة أفريقيا لأبطال الدوري والسوبر المصري والدوري العام ويعتبر أفضل من لعب فى مركز " باك رايت" في تاريخ الزمالك.
وسبق لحسين عبد اللطيف تولي قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وقيادة فريق الفيوم، كما شغل منصب المدرب العام في طلائع الجيش، وصعد بنادي الألومنيوم إلي الدوري الممتاز موسم 2004 /2005، ومدير قطاع الناشئين بنادي السد القطري.
وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم منافسات دورى القسم الثانى بالمركز الثالث بعد التعادل أمام سوهاج بالمواجهة الأخيرة وإهداء الصعود للبنك الأهلي لأول مرة في تاريخه عقب تعادله مع بترول أسيوط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. حسين عبد اللطيف مديرا فنيا لـ الألومنيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.