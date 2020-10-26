رئيس هيئة تعليم الكبار: التعاون مع الأهلي خطوة مهمة لتطبيق رؤية مصر 2030

أبدي الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، سعادته بتوقيع بروتكول تعاون مع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم؛ بهدف تعليم جميع العاملين غير المتعلمين بفروع النادي المختلفة.

وأضاف أن البروتكول خطوة مهمة ومحورية في إطار توجهات الدولة لتطبيق رؤية مصر2030 التي تستهدف تحقيق مسيرة التنمية الشاملة على كل المستويات.

وأوضح أن بروتوكول التعاون يستهدف مساعدة العمال غير المتعلمين داخل النادي بفروعه الثلاثة على استكمال تعليمهم خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 6 شهور إلى سنة على أقصى تقدير.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار إلى أنه سيتم الإعداد والتجهيز للمشروع بشكل احترافي ومميز، بما يليق باسم النادي الأهلي وشعبيته ودوره الخدمي والمجتمعي من خلال «فصول التعليم» التي سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة.

وقال عاشور أحمد عمري إنه سيتم الاستعانة أيضا بأعضاء النادي؛ للمساهمة في تعليم العاملين وتأهيلهم؛ من أجل حياة أفضل في المستقبل القريب مع منح الخريجين شهادات معتمدة وموثقة من النادي والهيئة العامة لتعليم الكبار؛ للاستعانة بها وتقديمها عند الطلب.

وأضاف أن النادي الأهلي يبقى دائمًا رائدًا في كافة المجالات، و دوره المجتمعي والخدمي يعكس حرص مجلس إدارته والمسئولين فيه على تقديم كل ما هو جديد ومميز بشكل يليق باسم النادي، ويلبي طموحات وأحلام أعضائه وجماهيره.

واختتم عاشور أحمد عمري تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة تستهدف من خلال التعاون مع الأهلي تقديم أفضل الخدمات للعاملين داخل النادي وتأهيلهم بشكل تربوي.



