أعلن نادي اتحاد جدة السعودي أمس التعاقد مع أحمد حجازي مدافع نادي ويست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إمكانية شرائه بشكل نهائي لمدة موسمين آخرين. ووجه أحمد حجازي رسالة لجماهير ويست بروميتش الإنجليزي والتي جاءت كالتالي:. " إلى مشجعي ويست بروميتش الأعزاء ، أود أن أشكركم بعمق على كل الدعم الذي قدمتموه لي خلال الثلاث سنوات الماضية، على جميع الأصعدة ، لقد كانت فترة مذهلة بالنسبة لي ولعائلتي ، ولقد سعيت دائمًا لأن أكون على قدر هذه الثقة من خلال تقديم كل شئ على أرض الملعب ، لهذا النادي الرائع ولمشجعيه ولزملائي بالفريق ، أود أيضًا أن اشكرهم واشكر جميع الموظفين على الترحيب بي منذ اليوم الأول ، لقد أصبحتم عائلتي ، سأفتقكم جميعًا وأتمنى لكم حظ سعيد في هذا الموسم وفي المستقبل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انتقاله لـ اتحاد جدة .. أحمد حجازي يوجه رسالة لمشجعي ويست بروميتش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.