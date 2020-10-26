ناشئات اليد بـ الزمالك 2002 يهزمن الأهلي في بطولة الجمهورية.. صور

نجح فريق الناشئات لكرة اليد بالنادي الزمالك مواليد 2002 (أ) في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بنتيجة 23/28. جاء الفوز خلال الجولة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم بالصالة المغطاة ضمن منافسات الدور الأول ببطولة الجمهورية. ويحتل فريق الزمالك بقيادة مديره الفني عادل خيري صدارة المجموعة حتى الآن لفوزه المتتالي دون أي هزيمه أو تعادل. وحضر المباراة لفيف من مدربي اليد بالنادي لمساندة الفريق. ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره سموحة (ب) بأولى جولاته بالدور الثاني من البطولة في الثامن من نوفمبر القادم.

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