زفيريف يحرز لقب دورة كولونيا مجددا

أ.ف.ب: توج الالماني الكسندر زفيريف بطلا لدورة كولونيا الالمانية في كرة المضرب للمرة الثانية في غضون أسبوعين، بعد فوزه في النهائي على الأرجنتيني دييجو شفارتسمان بسهولة تامة 6-2 و6-1 في غضون ساعة و10 دقائق. وكان الألماني البالغ 23 عاما والمصنف سابعا عالميا توج بطلا لهذه الدورة الماضي بفوزه على الكندي فيليكس اوجيه الياسيم بمجموعتين أيضا.

واللقب هو الثالث عشر لزفيريف، ليتحضر بأفضل طريقة لدورة باريس الألف نقطة للماسترز التي تنطلق السبت المقبل. وهو الفوز الثاني للألماني على شفارتسمان (28 عاما) من أصل أربع مواجهات بينهما، حارما الأرجنتيني من لقبه الأول في 2020 من أصل ثلاث مباريات نهائية والرابع في مسيرته من أصل 10 مباريات نهائية.

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