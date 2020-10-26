في كأس الاتحاد الإفريقي: نهضة بركان المغربي يحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه

أ.ف.ب: توج نهضة بركان المغربي بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفوزه على بيراميدز المصري 1-صفر في المباراة النهائية على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط امام مدرجات خاوية بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وسجل البوركينابي يوسوفو دايو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15. وعوض نهضة بركان خسارته نهائي نسخة العام الماضي أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح (3-5) بعد تبادلهما الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة (1-صفر)، وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه. وهو اللقب الثاني للفريق المغربي منذ تأسيسه عام 1970 بعد لقب كأس المغرب العام قبل الماضي. وبات نهضة بركان خامس فريق مغربي يتوج بلقب المسابقة بعد الجيش الملكي (2005) والمغرب الفاسي (2011) والفتح الرباطي (2010) والرجاء البيضاوي (2018). في المقابل، كان بيراميدز يمني النفس بإحراز اللقب في أول مشاركة قارية وإبقائه مصريا بعدما توج به الزمالك في الموسم الماضي.

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