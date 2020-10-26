اتحاد السباحة يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية

يعقد الاتحاد العماني للسباحة غدا الاربعاء اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بالغبرة الشمالية، حيث يشمل جدول اعمال الاجتماع الذي سيترأسه طه بن سليمان الكشري رئيس مجلس ادارة الاتحاد وبحضور اعضاء المجلس وممثلي الاندية المنتسبة للاتحاد البالغ عددها 26 ناديا اعتماد تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للدورة الانتخابية لمجلس الادارة القادم 2020/2024 واستعراض مشروع الانشطة وخطة الاتحاد والموازنة التقديرية لعام 2021 واختيار مدقق الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد مكافآته اضافة الى ما يستجد من أعمال.

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