رفض طلب المعسكر الخارجي لبركات الحارثي ومزون العلوية بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا

الاتحاد أكد تحمل كافة المصاريف

كتب – بدر الزدجالي

رفضت وزارة الثقافة والرياضة والشباب طلب الاتحاد العماني لالعاب القوى لابتعاث عدد من اللاعبين الى معسكر خارجي لإكمال برنامج اعدادهم للمشاركات القادمة، حيث يتمثل المعسكر المقترح من الاتحاد للاعبين بركات الحارثي ومزون العلوية وتحت اشراف المدرب الوطني محمد الهوتي والذي يهدف الى اعداد اللاعبين من أجل المشاركة في الاستحقاقات القادمة وابرزها الحصول على ارقام تاهيلية من اجل التواجد في الاولمبياد القادمة بطوكيو.

وجاء رفض الوزارة بسبب الاوضاع الحالية التي يمر بها العالم بانتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم وكان الاتحاد العماني لالعاب القوى قد اختار تركيا محطة اعداد اللاعبين نظرا لتوافر جميع الاحتياجات الخاصة بالمعسكرات الخارجية وهي محطة ضمن عدد اخر من البرامج التي يسعى الاتحاد من اجل اعداد اللاعبين بالصورة المثالية.

وكان التوقف الطويل للاعبينا خلال الفترة الماضية وحتى موعد فتح النشاط الرياضي قد اثر على المستوى الفني للجميع وبينهم العداء العالمي بركات الحارثي الذي اكتفى بالتدريبات اليومية على العشب الاخضر حتى موعد فتح النشاط ومضامير ألعاب القوى ويحتاج العداء او لاعبو القوى للمعسكرات المستمرة من اجل تحسين وتطوير مستوياتهم وقدراتهم الفنية.

وتكفل الاتحاد العماني لالعاب القوى بكافة مصاريف المعسكر الخارجي للاعبي المنتخب الوطني لالعاب القوى بسبب الفائض المالي الذي يملكه الاتحاد في الوقت الراهن واحتاج فقط موافقة من الوزارة من اجل اكمال اجراءات السفر واقامة المعسكر الخارجي الا ان الرد جاء سريعا بعدم الموافقة ومن المحتمل ان يجري الاتحاد العماني لالعاب القوى عددا آخر من المحاولات لاقناع الوزارة بالموافقة على هذا المعسكر الذي اصبح مهما للاعبينا من اجل استعادة مستواهم الفني.