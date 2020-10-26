الفرس قمرية للخيالة السلطانية تفوز بالمركز الأول بفرنسا

توجت الفرس قمرية المملوكة للخيالة السلطانية بالمركز الأول بقيادة الفارس نيونو منيل وإشراف المدرب تشارلز جورديان في منافسات الشوط السادس لسباق كأس الوثبة ستاليونز والذي أقيم على مضمار أجين الفرنسي وقد خصص الشوط للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2500 متر وجاءت في المركز الثاني الفرس فيوفري دي بيزولس لمالكها ميرسل ميوزي بقيادة الفارس دايلن البريتا واشراف المدرب ديلوفا أما المركز الثالث فكان من نصيب الفرس شافار دي برجر لمالكها جوتن الدريوس بقيادة الفارس أمليا ريفولت واشراف المدرب سانشيز.

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