هاجر مسقط تؤكد صدارتها مجدداً على مضامير سباقات الخيل الأوروبية

فيما حصل مربط مسقط على شهادة الآيزو

تتوالى انتصارات الفروسية العمانية في المضامير الدولية وتؤكد صدارتها الفرس هاجر مسقط المملوكة لمربط مسقط، فبعد مرور أسابيع قليلة من فوزها الأول وما حققه ذلك الفوز من سمعة لا زال صداها يتردد، جاءت هاجر مسقط محققة اللقب مرة أخرى بحصولها على المركز الأول بكأس بندولي NagrodaBandoli للخيول العربية الأصيلة في سباق عمر الثلاث سنوات للخيول العربية الاصيلة مفتوح المجموعة الأولى ولمسافة ١٨٠٠ متر على مضمار سلوزويك بالعاصمة البولندية وارسو في زمن قدره دقيقتان و9 ثوان بقيادة الفارس أبيف ليرفرف بذلك علم السلطنة على المضامير الأوروبية مجدداً.

و يعد سباق كأس بندولا من أعرق و أقوى وأدهش السباقات التي تقام في بولندا على مر التاريخ ولم يفز به إلا قليل من الأفراس الأبطال التي ذاع صيتها في بولندا والعالم، لتأتي اليوم المهرة هاجر مسقط وتسجّل اسمها بأحرف من ذهب على قائمة الفائزين بهذا السباق التاريخي الذي يقام في كل عام، تمجيداً لسيرة الفرس الأسطورية المنتجة بندولا وهي من الأفراس اللاتي صنعت مجداً تليداً وعريقا و مؤثراً في تاريخ السلالات العربية البولندية .

سلالة قوية

وقال خبير الانتاج بمربط مسقط سعيد بن خميس الهنائي : تنحدر الفرس هاجر مسقط من الفحل العالمي نوريسكالموري ابن كسبروي وأم الفرس تركان تاج ابنة دورمان وخط ديناميت من الأم مما جعلها تجمع بين سلالتين قويتين أي السلالة الفرنسية وتلك التونسية.

واضاف الهنائي : يأتي هذا الفوز تزامناً مع الإنجاز الكبير الذي حققه مربط مسقط في نيل المربط شهادة الآيزو العالمية ISO9001:2015 والتي عكست مطابقة إجراءات جودة مربط مسقط متطلبات ومواصفات نظام ادارة الجودة العالمي.

رسالة واضحة

واوضح الهنائي : لقد عمد المربط منذ تأسيسه بدعم من قائد المربط السيد منذر بن سيف البوسعيدي على تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع جوانب عملياته المحلية والعالمية، وحرص على تطبيق سياسات وإجراءات دقيقة ومدروسة ضمنت ـ بإذن الله تعالى – إنتاج أجود أنواع الخيل العربية الأصيلة وفق أعلى المعايير وأدوات الجودة العالمية، وقد عكس ذلك رسالة المربط منذ تأسيسه والتي تنص على التزام المربط ومساهمته في المحافظة على سلالات الخيل العربية الأصيلة من خلال إنتاج أجود أنواع الخيل العربي من أنقى الدماء والسلالات. وقد كانت ثمرة حصاد هذه الجهود تفوّق خيول المربط في مختلف مضامير سباقات الخيل حول العالم، وأصبح مربط مسقط الوجهة المفضلة والأولى لكثير من ملاك ومحبي الخيل العربية الأصيلة حيث إن هناك تواجدا كبيرا لخيول مربط مسقط في أشهر المرابط والإسطبلات العالمية منها الخاصة والحكومية وكذلك العسكرية.

انتصارات محلية

واشار المولد والمدرب بمربط مسقط سعيد بن مطر السعيدي : على المستوى المحلي، فقد شهد إنتاج مربط مسقط في سباق الجمعة الماضي على مضمار الرحبة فوز كل من زعيمة مسقط المركز الأول في سباق شاطئ القرم والذي كانت مسافته ١٦٠٠ متر وكذلك أبرار مسقط، حيث حققت الفوز بالمركز الأول في سباق شاطئ السوادي والذي كانت مسافته أيضاً ١٦٠٠ متر.

مواليد قادمة

واردف السعيدي: هناك مؤشرات واسعة وواضحة لدينا أن انتاج مربط مسقط من السلالات القادمة سوف يكون لها شأن وستثبت تواجدها ـ بإذن الله تعالى ـ خلال هذا الموسم 2020/2021م وهذا ما اثبتته التدريبات اليومية والمعطيات القياسية للتدريب وذلك في مختلف حقول التوليد التي يملكها مربط مسقط سواء في السلطنة او اوروبا او في المملكة المغربية، كما ان مواليد الخيول لدى مربط مسقط تقارع على مضامير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تحت اشراف المدرب الدولي العماني ابراهيم الحضرمي الذي ننتظر منه الكثير خلال هذا الموسم ـ ان شاء الله تعالى ـ، في ظل تواجد عدد من الخيول ومن بينها البطلة حكيمة مسقط، وشجاع مسقط وعاصف مسقط، كما تتواجد عدد من المرابط والاسطبلات العمانية على المضامير الاماراتية ومنها الخيالة السلطانية ومربط عبري للخيول العربية الاصيلة ومربط الحشار للخيول العربية الاصيلة ومزرعة بركاء للخيول العربية الاصيلة ومربط العز للخيول العربية الاصيلة ومربط السعدي للخيول العربية الاصيلة.