بريزينتيشن تحتفي بفوز الأهلي بالدوري يوم السبت

تلقى النادي الأهلي موافقة من نادي طلائع الجيش على نقل المباراة الأخيرة للفريق في بطولة الدوري لتقام بملعب النادي ستاد السلام We. وستقوم شركة "بريزينتيشن" بعمل حفل كبير يوم السبت المقبل قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش، لتكريم الفريق بعد فوزه بلقب الدوري الممتاز. ويعد ذلك الأمر هو سبب طلب النادي الأهلي نقل المباراة ليتلقى موافقة اليوم من نادي طلائع الجيش. ويواجه النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز. يذكر أن النادي الأهلي تأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد بمجموع المباراتين 5-1 في نصف النهائي.

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