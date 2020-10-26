وسبق لحسين عبد اللطيف تولي قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وقيادة فريق الفيوم ،كما شغل منصب المدرب العام في طلائع الجيش ، وصعد بنادي الالمنيوم الي الدوري الممتاز موسم 2004/2005 ، ومدير قطاع الناشئين بنادي السد القطري .
وقد انهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم منافسات دورى القسم الثانى بالمركز الثالث بعد التعادل أمام سوهاج بالمواجهة الأخيرة وإهداء الصعود للبنك الأهلي لأول مرة في تاريخه عقب تعادله مع بترول أسيوط .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا .. حسين عبد اللطيف مديرا فنيا للألومنيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.