الرياضة

رسميا .. حسين عبد اللطيف مديرا فنيا للألومنيوم

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نجحت لجنة الكرة بنادي الألومنيوم  في التعاقد مع الكابتن حسين عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر للعمل مديرا فنيا للفريق الاول لكره القدم خلفا للكابتن ياسر الكنانى ،للقيادة الفنية للفريق بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
بدا "حسين عبداللطيف "مسيرته مع الكره لاعبا بنادي الالمنيوم بنجع حمادي مسقط راسه ثم انتقل الي نادي المنيا وبعدها لعب للزمالك وحصل معه علي عده بطولات ابرزها بطوله افريقيا لابطال الدوري والسوبر المصري والدوري العام ويعتبر افضل من لعب فى مركز " باك رايت" في تاريخ الزمالك.

وسبق لحسين عبد اللطيف تولي قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وقيادة فريق الفيوم ،كما شغل منصب المدرب العام في طلائع الجيش ، وصعد بنادي الالمنيوم  الي الدوري الممتاز موسم 2004/2005 ، ومدير قطاع الناشئين بنادي السد القطري .

وقد انهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم منافسات دورى القسم الثانى بالمركز الثالث بعد التعادل أمام سوهاج بالمواجهة الأخيرة وإهداء الصعود للبنك الأهلي لأول مرة في تاريخه عقب تعادله مع بترول  أسيوط .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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