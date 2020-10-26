أحمد سامي يرفض عرضا خليجيا ويتمسك بسموحة

وعلى الرغم من وصول العرض بالفعل للمدير الفني لنادي سموحة وبمبلغ أكبر من الذي يتقاضاه مع سموحة إلا أنه رفض ذلك لرغبته في صناعة تاريخ مع الفريق السكندري.
ومن جهة أخرى قرر المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة تشكيل لجنة فنية برئاسة أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى من أجل إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى داخل قطاع الناشئين لكرة القدم، وذلك من أجل انتقاء أفضل العناصر الموجودة في القطاع وتصعيدها للفريق الأول بالإضافة إلى وضع خطة عاجلة للنهوض بناشئي سموحة خلال الفترة القادمة.
وستبدأ اللجنة عملها خلال الأيام القادمة بعد انتهاء الفريق من مباراته الأخيرة أمام نادى مصر والتي ستقام يوم 13 أكتوبر الجاري فى ختام مباريات الدورى العام هذا الموسم.
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