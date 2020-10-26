كيف وصف حازم إمام هدف حسين الشحات في مرمى الوداد؟.. تفاصيل

كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق عن إعجابه بالهدف الذي سجله حسين الشحات لاعب النادى الأهلى فى شباك الوداد المغربي، خلال مباراة العودة التى جمعت الفريقين بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وفاز الأهلى بها بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال حازم إمام عبر برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت، "الأهلي قدم مباراة جيدة جدًا أمام الوداد، وهدف حسين الشحات كان جماليًا جدًا، ومروان تعلم من الفرصة التي أهدرها فى مباراة الزمالك وهذا أمر جيد أن تتعلم من أخطائك".

وأضاف الثعلب الصغير، "عجبنى جدًا أليو ديانج لاعب كرة على مستوى متميز وقوى بدنيًا، والأهلى مع موسيمانى أصبحت طريقة لعبه جيدة جدًا".

وعن مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر إقامتها اليوم بالجولة الأخيرة للدورى قال الثعلب، "لا بديل للزمالك عن الفوز اليوم أمام الإسماعيلى لحسم المركز الثانى، وبالتأكيد سـ يلعب بالفريق الأساسي وهذه مشكلة كبيرة، على عكس الأهلى الذى لن يحتاج للعب بالاساسيين".

وتابع: "الإسماعيلي في المركز الـ 11، والمباراة مهمة للزمالك أكثر ويجب أن يحترس اللاعبون لأنهم ينتظرون لقاء قوى أمام الرجاء.

ويسعى الزمالك لـ تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثاني الذي يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم في 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا.