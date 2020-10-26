نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والنصر والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والنصر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية ضمن نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ويستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية المباراة، حيث تعود منافسة الكأس بعد التوقف بسبب كورونا وذلك بعد تأجيل المباراة من يوم 15 مارس 2020، ويسعى الأهلي إلى استكمال مشواره في البطولة والفوز على النصر والتأهل للنهائي ومحاولة الفوز في البطولة، أما نادي النصر فيسعى للانتصار في المباراة والفوز بالبطولة بعد خسارة لقب الدوري الأخير لصالح الهلال.

يسعى فريق الأهلي إلى الفوز بالبطولة وتعويض موسمه المخيب للأمال بعد خسارة لقب الدوري السعودي وحصوله على المركز الثالث في جول الترتيب الموسم الماضي، وأيضا خروده من بطولة دوري أبطال أسيا في ربع النهائي من خسارته من فريق النصر بهدفين دون رد سجلهما اللاعبان عبدالفتاح توفيق عسيري، وغونزالو مارتينيز، ويسعى الفريق إلى الفوز بالمباراة ورد الهزيمة لفريق النصر، ولم ينجح الفريق في التأهل لربع النهائي من بطولة الكأس الموسم الماضي بعد الخسارة من دور الستة عشر بضربات الترجيح من فريق الوحدة وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، أما هذا الموسم فنجح الفريق بتخطي فريق الفيحاء في دور الستة عشر بعد الفوز بهدف دون رد، وبعد ذلك أقصى فريق الوحدق في ربع انلهائي بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

يسعى فريق النصر إلى محاولة الفوز ببطولة الكأس بعد خسارته للقب الدوري السعودي الموسم الماضي وحصوله على المركز الثاني، وأيضا خروجه المخيب للأمال من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أسيا بعد الخسارة من بيرسيبوليس بضربات الترجيح وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، ويسعى الفريق لتعويض خروجه من بطولة الكأس الموسم الماضي من نصف النهائي بعد الخسارة من فريق الإتحاد بأربعة أهداف مقابل إثنين، وقد نجح الفريق هذا الموسم في التأهل لربع نهائي الكأس بعد الانتصار في دور الستة عشر برباعية مقابل هدفين على فريق ضمك، وبعد ذلك تأهل لنصف النهائي بعد الانتصار بهدف دون رد على فريق العدالة سجله عبدالرازق حمدالله.

موعد مباراة الأهلي والنصر

7:30 بتوقيت مصر

8:30 بتوق5:30

بتوقيت غرينتشيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر