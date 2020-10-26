واصل رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتخلص من الإصابة بشكل نهائي، تمهيدًا للعودة من جديد والمشاركة في المران الجماعي.
وقام مدافع الأهلي بأداء جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على استاد التتش.
وكان ربيعة قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية أبعده عن المشاركة مع الفريق في المباريات، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.
وأدي علي معلول، لاعب الفريق جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي استعدادًا للمرحلة المقبلة.
وكان معلول قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة الوداد المغربي، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة.
ويخضع معلول لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في المران الجماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ربيعة يواصل البرنامج التأهيلي بالأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.