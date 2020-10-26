ربيعة يواصل البرنامج التأهيلي بالأهلي

واصل رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتخلص من الإصابة بشكل نهائي، تمهيدًا للعودة من جديد والمشاركة في المران الجماعي.

وقام مدافع الأهلي بأداء جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على استاد التتش.

وكان ربيعة قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية أبعده عن المشاركة مع الفريق في المباريات، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.

وأدي علي معلول، لاعب الفريق جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وكان معلول قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة الوداد المغربي، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة.

ويخضع معلول لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في المران الجماعي.