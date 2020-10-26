صانع الفرحة.. أيمن المزين مديرا فنيا لبني سويف

أتم مسئولو مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضي برئاسة علي سليم إتمام التعاقد مع أيمن المزين المدير الفنى السابق لطنطا لقيادة الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

ومن المقرر أن يعلن نادي بنى سويف خلال الساعات القادمة بشكل رسمي إتمام التعاقد مع "المزين " والجهاز الفنى المعاون له ،أملا في تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز .

وتمكن "المزين "من تحقيق انجاز الصعود بثلاث أندية في الثلاث مجموعات (الرجاء – الشرقية – الاسيوطي) في ثلاث سنوات والملقب بصانع الفرحه .

يذكر أن فريق بنى سويف قد خسر ٦ نقاط مهمة بالجولات الأخيرة أبعدته عن المنافسة لخطف تذكرة الصعود للممتاز التى نالها فريق البنك الأهلي ،من بوابة مجموعة الصعيد .