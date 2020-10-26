الرياضة

صانع الفرحة.. أيمن المزين مديرا فنيا لبني سويف

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أتم مسئولو مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضي برئاسة علي سليم إتمام التعاقد مع أيمن المزين المدير الفنى السابق لطنطا لقيادة الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
ومن المقرر أن يعلن نادي بنى سويف خلال الساعات القادمة بشكل رسمي إتمام التعاقد مع "المزين " والجهاز الفنى المعاون له ،أملا في تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز .

وتمكن "المزين "من تحقيق انجاز الصعود بثلاث أندية في الثلاث مجموعات  (الرجاء – الشرقية – الاسيوطي) في ثلاث سنوات والملقب بصانع الفرحه .

يذكر أن فريق بنى سويف قد خسر ٦ نقاط مهمة بالجولات الأخيرة أبعدته عن المنافسة لخطف تذكرة الصعود للممتاز التى نالها فريق البنك الأهلي ،من بوابة مجموعة الصعيد .

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مريم الجابري

مريم الجابري

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