وتمكن "المزين "من تحقيق انجاز الصعود بثلاث أندية في الثلاث مجموعات (الرجاء – الشرقية – الاسيوطي) في ثلاث سنوات والملقب بصانع الفرحه .
يذكر أن فريق بنى سويف قد خسر ٦ نقاط مهمة بالجولات الأخيرة أبعدته عن المنافسة لخطف تذكرة الصعود للممتاز التى نالها فريق البنك الأهلي ،من بوابة مجموعة الصعيد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صانع الفرحة.. أيمن المزين مديرا فنيا لبني سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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