أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الاثنين، عن توجيه الشكر لعدد من أفراد الجهاز الفني والإداري، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد النادي الأهلي.
ونشر النادي المغربي بيانًا أشار فيه إلى أنه وجه الشكر لكل من الدكتور محمد عادل المريني، والدكتور أحمد أمين بيد الله، وسعيد بادو مدرب حراس المرمى، وموسى نداو المدرب المساعد، وأحمد المخير طبيب الفريق، وسعيد جبريني المدلك، ومكاكي تيجاني المعالج.
وخرج نادي الوداد البيضاوي المغربي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد النادي الأهلي بعد الخسارة أمامه بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.
وخسر نادي الوداد أيضًا بطولة الدوري المغربي لصالح نادي الرجاء البيضاوي في أخر جولة من عمر المسابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جديد من الوداد المغربي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.