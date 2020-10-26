وزير الرياضة يلتقي رئيسي الاتحاد المصري والعربي للرجبي

‎التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، السيد قيس عبد الله الضالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، بهدف توسيع قاعدة الممارسة اللعبة في مصر، والاستعدادات لاستضافة البطولة العربية للرجبي بالإسكندرية فبراير المقبل.

‎ حضر اللقاء المهندس حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، حسن خالد نائب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، الدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، محمد الكردي مساعد الوزير، الدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لقطاع البطولة.

‎وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة الممارسة للعبة الرجبي، وزيادة عدد الفرق والممارسين للعبة، مؤكدًا الدعم الكامل للاتحاد المصري والعربي للرجبي لنشر اللعبة، مشيرًا الي دراسة آليات نشر اللعبة في كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية.

‎ومن جهته، أشار قيس الضالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي إلى أن رياضة الرجبي هي رياضة عالمية، ويمارسها عدد كبير من الدول حول العالم، كما أنها أصبحت لعبة أولمبية، مؤكدا أن بدايات اللعبة في مصر مبشرة، وان هناك اهتمام كبير بلعبة الرجبي في دولة الإمارات.

‎ومن جانبه، أشار حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي إلى أن هناك استعدادات قوية باستضافة مصر للبطولة العربية الأولي للسيدات في لعبة الرجبي بالإسكندرية فبراير 2021، متمنيًا أن تخرج البطولة تنظيميًا بشكل يليق بالتنظيم المصري المعهود في تنظيم البطولات الدولية في الآونة الأخيرة.