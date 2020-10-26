حضر اللقاء المهندس حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، حسن خالد نائب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، الدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، محمد الكردي مساعد الوزير، الدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لقطاع البطولة.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة الممارسة للعبة الرجبي، وزيادة عدد الفرق والممارسين للعبة، مؤكدًا الدعم الكامل للاتحاد المصري والعربي للرجبي لنشر اللعبة، مشيرًا الي دراسة آليات نشر اللعبة في كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية.
ومن جهته، أشار قيس الضالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي إلى أن رياضة الرجبي هي رياضة عالمية، ويمارسها عدد كبير من الدول حول العالم، كما أنها أصبحت لعبة أولمبية، مؤكدا أن بدايات اللعبة في مصر مبشرة، وان هناك اهتمام كبير بلعبة الرجبي في دولة الإمارات.
ومن جانبه، أشار حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي إلى أن هناك استعدادات قوية باستضافة مصر للبطولة العربية الأولي للسيدات في لعبة الرجبي بالإسكندرية فبراير 2021، متمنيًا أن تخرج البطولة تنظيميًا بشكل يليق بالتنظيم المصري المعهود في تنظيم البطولات الدولية في الآونة الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة يلتقي رئيسي الاتحاد المصري والعربي للرجبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.