كواليس مران الأهلي.. محاضرة موسيماني وعودة مروان محسن وتدريبات خاصة لـ أيمن أشرف

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني بإغلاق ملف مباراة الوداد المغربي والتركيز فيما هو قادم، كما حرص المدير الفني على الحديث في بعض النقاط الفنية لتنفيذها وتصويب الأخطاء.

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة يومين، عقب الفوز على الوداد المغربي ٣-١ على استاد القاهرة مساء يوم الجمعة الماضي، وحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران خضوع مروان محسن ومجدي أفشة، لاعبا الفريق لفحص طبي على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم، بعد شكوى الثنائي من آلام عضلية عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي، وبداية التحضير لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها مساء السبت المقبل، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص خالد محمود، طبيب الأهلي، على الحديث مع مروان محسن ومجدي أفشة، للاطمئنان عليهما، وفضل أن يخوض الثنائي تدريبات استشفائية وعدم المشاركة في المران الجماعي.

وقام الثنائي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

فيما أدي أيمن أشرف، لاعب الفريق تدريبات منفردة على هامش مران الفريق وقام بتنفيذ بعض الفقرات التدريبية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء السبت المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.