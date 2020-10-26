تدريب خفيف وتقسيمة لـ لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي مرانه مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت يومين، عقب مباراة الوداد المغربي.
واشتمل مران الفريق على جانب بدني خفيف، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية في منتصف ملعب التتش، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.
وشارك في المران مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الوداد، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
وحسم الأهلي تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد ذهابًا وإيابًا بمجموع اللقاءين ٥-١، وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.
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