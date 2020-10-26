أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي. ويضم التشكيل: محمد ابو جبل في حراسة المرمى. احمد عيد - محمود الونش - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة في خط الدفاع . طارق حامد - امام عاشور - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - كاسونجو في خط الوسط. مصطفي محمد في خط الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:- محمود جنش - اسلام جابر - اشرف بن شرقي - محمد حسن - احمد زيزو - مصطفي فتحى - محمد عبد السلام - كريم بامبو - عمر السعيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.