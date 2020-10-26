الشامي يقود الإسماعيلي أمام الزمالك| تشكيل الدراويش

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة اليرازيلي ريكاردو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك اليوم في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. جاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمى : محمد فوزي خط الدفاع : محمد هاشم - محمود البدري - محمد عمار - محمد بيومي خط الوسط : محمود دونجا - نادر رمضان - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي خط الهجوم : بينسون شيلونجو - محمد الشامي

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