مران قوي لحراس مرمى الأهلي بمشاركة الشناوي

خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية اليوم الإثنين، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
ونفذ الرباعي البرنامج التدريبي الخاص بهم، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة خلال مران الفريق، الذي أقيم على استاد التتش بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني.
وحرص الجهاز الفني للفريق على استبدال الشناوي خلال مباراة الوداد المغربي الأخيرة، التي أقيمت مساء يوم الجمعة على استاد القاهرة، والدفع بـ«علي لطفي» بدلًا منه.
وأدي علي معلول، لاعب الفريق جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي استعدادًا للمرحلة المقبلة.
وكان معلول قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة الوداد المغربي، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة.
ويخضع معلول لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في المران الجماعي.
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