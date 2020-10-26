الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا للقاء الإسماعيلي

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستاد القاهرة.

يأتي هذا استعدادا للقاء الإسماعيلي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز التي ستقام في الثامنة مساء اليوم.

ووصلت حافلة الإسماعيلي لاستاد القاهرة استعدادا للقاء اليوم ومن المقرر أن يجري لاعبو الفريقين عمليات الاحماء بعد قليل.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، في حين يحتل الدراويش المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.