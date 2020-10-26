الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا للقاء الإسماعيلي

ووصلت حافلة الإسماعيلي لاستاد القاهرة استعدادا للقاء اليوم ومن المقرر أن يجري لاعبو الفريقين عمليات الاحماء بعد قليل.
ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، في حين يحتل الدراويش المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.
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