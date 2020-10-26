الاتفاق السعودي يكشف حقيقة إصابة أزارو بقطع فى الرباط الصليبي

نفى حاتم المسحل نائب رئيس مجلس ادارة نادي الاتفاق السعودي، إصابة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المغربي وليد أزارو بقطع في الرباط الصليبي.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية، قالت إن هناك اشتباها في إصابة وليد أزارو مهاجم الاتفاق بقطع في الرباط الصليبي، وأنه سيخضع للفحص الطبي للتأكد.

وكتب حاتم المسحل على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف الخبر غير موفق، واجتهاد ليس في مكانه، ولا بد من محاربة الأخبار التي لا يتم التثبت منها".

واختتم: "اضطرني هذا الاستخفاف بالتأكد من المصدر وإثارة المخاوف في أنفس أهل اللاعب والجماهير لأسلوب في الرد لا أحبذه".

وكان نادى الاتفاق أعلن في وقت سابق ضم أزارو من الأهلي بعقد يمتد حتى 2022، بعدما كان المهاجم المغربي قد انتقل لصفوف الفريق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في يناير الماضي.

جدير بالذكر أن وليد أزارو سجل 7 أهداف في انتصار فريقه الاتفاق وديًا على الهداية بنتيجة 12-0، أمس الأحد.