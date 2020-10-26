العين فلقت الحجر.. اشتباه في إصابة أزارو بقطع الرباط الصليبي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين أنه يوجد اشتباه في إصابة المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الاتفاق السعودي بقطع في الرباط الصليبي.

ونشرت صحيفة الرياضية السعودية خبرا عاجلا أكدت فيه وجود اشتباه في إصابة أزارو بقطع في الرباط الصليبي.

يذكر أن أزارو قاد الاتفاق للفوز على العدالة وديا بنتيجة 12-0 حيث سجل 7 أهداف دفعة واحدة.

وانتقل وليد أزارو للاتفاق بصفة نهائية قادما من النادي الأهلي لمدة موسمين