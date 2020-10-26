غياب أجويرو عن قائمة مانشستر سيتي قبل مواجهة مارسيليا في دوري الأبطال

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قائمة الفريق المتجهة إلى فرنسا لمواجهة مارسيليا فى إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي فاز في المباراة الأولى على بورتو البرتغالي،فى إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم مارسيليا الفرنسي - منافسه غدًا - وأولمبياكوس اليوناني الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري أحمد حسن كوكا.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي غياب الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة وست هام الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت التقارير الصحفية تشير إلى أن اللاعب الأرجنتيني يغيب عن مواجهة مارسيليا، وكذلك لقاء شيفيلد بالدوري الإنجليزي، وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا الجولة الثالثة، والمباراة الأهم أمام ليفربول في بريميرليج.

أجويرو لم يشارك هذا الموسم مع مانشستر سيتي سوى في 3 مباريات فقط، وسجل هدف من ركلة جزاء أمام بورتو.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة مارسيليا

حراسة المرمى: إيدرسون - ستيفين - كارسون.

الدفاع: واكر، دياس، ستونز، لابورت، جارسيا، زينشينكو، كانسيلو، تايلور هاروود.

وسط الملعب: جندوجان، رودريجو، دي بروين، بيرناردو سيلفا، فيل فودين، فليكس نميتشا، دويل.

الهجوم: ستيرلينج - فيران توريس - رياض محرز.