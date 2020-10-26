الأهلي يُجدد عقد «سيد لاشين» كابتن تنس الطاولة

اكد رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي ان سيد لاشين، كابتن الفريق الأول لتنس الطاولة، قام بتجديد تعاقده اليوم الأثنين مع الأهلي.

وأضاف أن تجديد عقد لاشين يأتي لدعم استقرار الفريق، والحفاظ على عناصر الخبرة فيه، وتوفير متطلبات جهاز تنس الطاولة بقيادة أشرف عبد الفتاح؛ من أجل الاستمرار في المنافسة والفوز بكل الألقاب والبطولات المحلية والإقليمية .

وقال مدير النشاط الرياضي أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حريص دائمًا على الحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة على الفوز بكل البطولات.

واختتم عبد القادر تصريحاته أن سيد لاشين من العناصر الأساسية واللاعبين أصحاب الخبرات في فريق تنس الطاولة مع النادي، وقد وافق على التجديد دون شروط.