تعرف على الموعد المحتمل لإقامة كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن الموعد المحتمل لإقامة بطولة كأس العالم للأندية نسخة هذا العام.

كان مقررا لبطولة كأس العالم للأندية أن تقام في شهر ديسمبر بقطر، لكن ظروف تفشي فيروس كورونا أدت لتأخير إنهاء البطولات القارية.

وبحسب موقع جول العالمي فإنه من المتوقع أن تقام البطولة في الفترة من 11-23 من شهر يناير من عام 2021 في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انتصاره على الوداد المغربي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

وضمن بايرن ميونخ الألماني تواجده في النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا.