انفصال شركة Eleven 11 ونادي الجونة

أصدرت شركة Eleven 11 ونادي الجونة بيانا مشتركا اليوم لإعلان عدم تمديد التعاقد بينهما.
وقال نص البيان:
تشرفت شركة Eleven 11 بكونها الشركة التي أدارت نادي الجونة على مدار المواسم الثلاثة الماضية، حيث ارتقت بالنادي من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز ثم أدارت النادي لمدة موسمين في الدوري المصري الممتاز.
بناءً على رغبة متبادلة بين الطرفين، لن يجدد نادي الجونة و Eleven 11 تعاقدهما للموسم المقبل.
شركة Eleven 11 تشكر أعضاء مجلس إدارة نادي الجونة وموظفي النادي على السنوات الثلاث الماضية وتتمنى للجميع في النادي التوفيق في المواسم القادمة.
واستقر نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة الجونة، على الرحيل عن إدارة الفريق الساحلي بنهاية الموسم الحالي.
وقرر شوقي الانفصال عن إدارة الجونة بعد ارتباط دام 3 مواسم، وقاد الفريق للعودة للدوري المصري مجددًا بعدما تولى إدارة كرة القدم بالاتفاق مع سميح ساويرس مالك النادي.
ومن قبله أعلن حسام غالي مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنداي الجونة، عن رحيله عن الفريق وقدم رسالة شكر للنادي بعد استمراره مع الفريق لمدة سنة ونصف.
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