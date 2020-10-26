الاتحاد السكندري يكشف حقيقة التفاوض مع الجابوني ماليك إيفونا

ويسعي نادي الاتحاد السكندري الي تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية وفقا للرؤية الفنية بقيادة حسام حسن.

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى التعاقد مع حسام عاشور كابتن الأهلى السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر . ووقع عاشور على عقود الانضمام للاتحاد السكندرى فى وجود محمد مصيلحى رئيس النادى وحسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى . وقال حسام عاشور عقب توقيعه على العقود أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه لتقديم موسم متميز يليق باسم ومكانة نادى الإتحاد . وأشاد حسام حسن المدير الفنى بقدرات حسام عاشور، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية الإتحاد السكندرى فى الموسم القادم .

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