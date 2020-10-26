شاهد.. لحظة إصابة الونش وخروجه من إستاد القاهرة

وسقط محمود حمدي الونش داخل منطقة جزاء الزمالك، وتم استدعاء الجهاز الطبي وتلقى العلاج ولكنه لم يتمكن من استمكال المباراة . ويضم تشكيل الزمالك: محمد ابو جبل في حراسة المرمى. احمد عيد - محمود الونش - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة في خط الدفاع . طارق حامد - امام عاشور - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - كاسونجو في خط الوسط. مصطفي محمد في خط الهجوم. جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي : حراسة المرمى : محمد فوزي خط الدفاع : محمد هاشم - محمود البدري - محمد عمار - محمد بيومي خط الوسط : محمود دونجا - نادر رمضان - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي خط الهجوم : بينسون شيلونجو - محمد الشامي

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