تشكيل توتنهام لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيرنلي في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي. وضم تشكيل توتنهام: في حراسة المرمى : هوجو لوريس خط الدفاع : دوهيرتي - إيريك داير - الدرفيرلد - بين دافيز خط الوسط : هويبرج - موسى سيسوكو - ندومبلي خط الهجوم : لوكاس مورا - سون هيونج مين - هاري كين وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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