بعد تعافيه.. فرجاني ساسي يؤازر الزمالك من مدرجات استاد القاهرة

حرص فرجاني ساسي لاعب الزمالك على مساندة لاعبي الفريق أثناء مواجهة الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا الآن ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري.

وانتهت أحداث 75 دقيقة من مباراة الزمالك والإسماعيلي بتقدم الأبيض بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول..

بدأ الزمالك اللقاء بحماسة شديدة ونطم هجمة مميزة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، بتمريرة من شيكابالا الى محمد أوناجم الذي توغل بين دفاعات الدراويش وسدد كرة مرت بجوار المرمى وهددت محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 7 من عمر المباراة أخطأ محمد عبد الغني مدافع الزمالك ومنح الكرة الى شيلونجو لاعب الإسماعيلي الذي انقض على الكرة وانفرد بأبو جبل حارس الزمالك ولكن سبقه وشتتها وارتدت من أحمد مدبولي الذي سددها من أعلى أبوجبل ولكنه استطاع اللحاق بها وحماية مرماه.

وسيطر الإسماعيلي على مجريات المباراة،ووصل مرة أخرى الى مرمى أبوجبل ولكن كان عبد الغني يحرس منطقة الجزاء بقوة.

وتمكن طارق حامد من اقتناص الكرة في الدقيقة 12 من عمر المباراة ومرر كرة الى مصطفى محمد مهاجم الأبيض الذي انفرد بحارس الدراويش وسددها ليتقدم للزمالك.

ولكن يتدخل حكم الراية ويحتسبها تسلل على الزمالك ويلغي الهدف، ويطالب لاعبي الزمالك بتدخل خاصية الVAR لاحتساب الهدف.

وتوقف اللعب وبدأت المشاورات بين حكم المباراة وغرفة ال VAR، واحتسبها الحكم هدف صحيح لصالح الزمالك وتقدم بهدف دون رد.

ووصل محمد الشامي الى مرمى محمد أبو جبل في الدقيقة 15 من عمر المباراة وسدد كرة ولكن من مكان صعب، تمر بجوار مرمى أبو جبل.

وتمكن محمود عبد الرازق شيكابالا من تمرير كرة رائعة لصمحمد اوناجم داخل منطقة الجزاء الذي راوغ دفاع الدراويش ومرر كرة داخل منطقة الجزاء لتصل لكاسونجو الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 24 .

وسيطر الهدوء على المباراة بعد هدف الزمالك الثاني، وحاول الإسماعيلي أن يستحوذ على الكرة ولكن لم يستطيع.

وتعرض محمد اوناجم لاعب الزمالك الى اصابة داخل أرضية الملعب، دون تدخل من أحد وطالب بحضور الجهاز الطبي، ولكن تم علاجه داخل ارض الملعب.

ومن بعده سقط محمود حمدي الونش داخل منطقة جزاء الزمالك، وتم استدعاء الجهاز الطبي وتلقى العلاج واستمر في اللعب مرة أخرى بشكل طبيعي.

وأنقذ محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي كرة شيكابالا الذي مررها له مصطفى محمد بعد انطلاقة من منتصف الملعب، وحرم شيكا من تسجيل هدف ثالث للزمالك.

الشوط الثاني..

شن الإسماعيلي هجومًا ناريًا على الزمالك من انطلاق شوط المباراة الثاني، ووصل الى مرمى محمد أبو جبل أكثر من مرة ولكن دون تسجيل أهداف.

حاول عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي أن يسجل هدف تقليص الفارق في مرمى الزمالك في الدقيقة 51 من عمر المباراة، بعد تلاعب كبير بدفاع الزمالك ولكن سدد الكرة ضعيفة بجوار المرمى.

وأنقذ أبو جبل مرماه من هدف محقق بعد تسديدة من أحمد مدبولي وضع محمد عبد الغني قدمه أمامها فغيرت اتجاهها ولكن كان ر فعل أبو جبل مميز وأنقذ مرماه.

وأجري باتشيكو المدير الفني للزمالك التبديل الاول بخروج محمود عبد الرازق شيكابالا ونزول أحمد سيد زيزو بدلًا منه في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

ومن بعده خرج كابونجو كاسونجو في الدقيقة 62 وحل أشرف بن شرقي بدلًا منه لاستكمال المباراة.

ورفض أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدية بن شرقي، الذي مرر له كرة رائعة بين دفاع الإسماعيلي وسددها بقوة ولكن كان لها محمد فوزي حارس الإسماعيلي بالمرصاد.

استطاع أشرف بن شرقي من تسجيل هدف مميز في الدقيقة 73 من عمر المباراة، عن طريق رأسية رائعة في مرمى محمد فوزي.

ويضم تشكيل الزمالك:

محمد ابو جبل في حراسة المرمى.

احمد عيد - محمود الونش - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة في خط الدفاع .

طارق حامد - امام عاشور - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - كاسونجو في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم.

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : محمد هاشم - محمود البدري - محمد عمار - محمد بيومي

خط الوسط : محمود دونجا - نادر رمضان - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي

خط الهجوم : بينسون شيلونجو - محمد الشامي