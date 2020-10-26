الزمالك يوضح حجم إصابة عبد الله جمعة والونش

وفي نفس الوقت كشف الجهاز الطبي للفريق عن إصابة محمود الونش بكدمة في الأنكل خلال لقاء الإسماعيلي وفضل الجهاز الفني إراحته من أجل لقاء الرجاء في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يخضع الثنائي لفحوصات طبية بعد اللقاء لتحديد حجم إصابتهما ومعرفة موقف اللاعبين من لقاء الرجاء المغربي المقبل.
وانتهت أحداث 75 دقيقة من مباراة الزمالك والإسماعيلي بتقدم الأبيض بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.
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